Genova – Restano gravissime, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo di 56 anni travolto questa mattina da un autobus in via Lagustena, nel quartiere di San Martino.

L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un bus che lo ha gettato a terra ed ha riportato un grave trauma facciale.

Subito soccorso dai passanti e poi dall’ambulanza inviata dal 118, l’uomo è stato trasportato in codice rosso – il più greve – all’ospedale San Martino.

Nel frattempo sono iniziate le indagini per ricostruirel’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Nelle ultime settimane sono aumentati vertiginosamente gli incidenti, anche molto gravi, in via Lagustena e nelle zone limitrofe e i residenti chiedono a gran voce maggiori controlli la presenza costante di agenti di polizia locale per sanzionare le auto in seconda fila ma anche i pedoni che attraversano lontano dalle strisce.

Il primo giugno una persona era stata travolta da un autobus, sempre in via Lagustena, lo scorso 31 maggio