Lavagna (Genova) – Grave incidente questa mattina all’alba sulla statale Aurelia nel territorio del comune di Lavagna.

Intorno alle 6, per cause ancora da accertare, un giovane alla guida di uno scooter ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra.

Nell’impatto lui e il passeggero hanno riportato di diverse ferite e contusioni.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 allertate da passanti che hanno assistito alla scena ed hanno subito composto il numero di emergenza.

I due ragazzi feriti, di 20 e 22 anni sono sti trasferiti dalla Croce Verde di Chiavari e di Lavagna all’ospedale.

I medici hanno attribuito il codice giallo di media gravità.

Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente ma per il momento sembra coinvolto solo lo scooter.