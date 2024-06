Genova – Inizieranno intorno alle 8,30 i lavori previsti per la giornata di oggi sulla rete idrica della zona di via Caffaro a Castelletto e che potrebbe avere ripercussioni, con carenza e assenza d’acqua in una gran parte del quartiere.

Lavori eseguiti da IREN e che proseguiranno sino alle 16 causando pesanti disagi nel quartiere, soprattutto alle attività che necessitano di acqua per lavorare come Bar e negozi che vendono alimenti.

A causa dei lavori sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via Caffaro sino al civ 36

• Scalinata di San Gerolamo sino al civ 5

• Piazza del Portello

• Galleria Nino Bixio

• Piazza Corvetto

Si potranno verificare abbassamenti di pressione in:

• Corso Firenze

• Corso Magenta

• Corso Solferino

• Corso Carlo Armellini

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare anche le zone limitrofe estendendo ad una vasta area del quartiere di Castelletto i potenziali effetti dei disagi per la sospensione nell’erogazione idrica.

Alla riapertura delle condotte potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di

intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di maltempo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.