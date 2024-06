Prosegue il cedimento dell’anticiclone presente sul Mediterraneo che favorisce l’ingresso di nuove perturbazioni e la Liguria sarà interessata marginalmente, nella prima parte della settimana, da una diffusa instabilità caratterizzata da precipitazioni localizzate e nuvolosità irregolare su gran parte della regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 10 Giugno 2024

prima parte della giornata con precipitazioni ,anche a carattere temporalesco, sul centro-levante della regione, con un maggior interessamento del Tigullio e Spezzino.

Coperto o irregolarmente nuvoloso sul ponente regionale, con qualche precipitazione localizzata sull’Imperiese interno.

A partire dalle ore centrali instabilità che si trasferirà nelle aree interne con rovesci sparsi e qualche colpo di tuono, più probabili su Alpi Marittime e Liguri.

Rovesci possibili anche sulla costa di centro-levante ma maggiormente localizzati e sporadici nel corso della giornata.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, in intensificazione da SO sul levante Ligure. Deboli in rotazione ciclonica sull’Imperiese

Mare mosso ovunque, molto mosso o agitato entro sera sul Levante

Temperature minime invariate, massime in diminuzione ovunque.

Sulla costa temperature minime tra +17/+22°C – Max: +19/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +11/+19°C – Max: +16/+22°C