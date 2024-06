Santa Margherita Ligure (Genova) – Colpo di scena nel comune del Tigullio dove la lista Uniti per Santa ha “scalzato” il vicesindaco uscente Emanuele Cozzio eleggendo Guglielmo Caversazio nuovo sindaco con il 53,02% dei voti.

La formazione che rappresentava l’amministrazione precedente non ha superato il 46,98% dei voti.

Giovanissimo, appena 27 anni, Caversazio ha convinto l’elettorato con la promessa di un cambiamento radicale rispetto alla lunga e sofferta amministrazione precedente.

Consigliere comunale dal 2019 Guglielmo Caversazio guiderà la trasformazione della cittadina del Tigullio dopo un lunghissimo periodo con l’energia della giovane età ma anche con la solida formazione della laurea in Amministrazione e politiche pubbliche conseguita all’Università di Genova.

La cittadina del Tigullio ha scelto un taglio deciso nei confronti del passato.