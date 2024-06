Taggia (Imperia) – Incendio, nella notte, nel cantiere di una abitazione di via Arginatura, lungo la superstrada per Taggia, nell’imperiese.

Intorno alle 2 è scattato l’allarme con la segnalazione delle fiamme che si alzavano dal cantiere.

Subito sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno accertato che nel cantiere non si trovasse nessuno e poi hanno avviato le operazioni di spegnimento durate un’oretta.

Ingenti i danni ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno avviato le prime indagini per accertare le cause del rogo che potrebbero essere dolose.