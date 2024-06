Genova – E’ stato ritrovato privo di vita Fabio Ranni, l’autista dell’Amt di 51 anni di cui si erano perse le tracce da domenica mattina quando era uscito per fare trekking senza però tornare.

A fare i macabro ritrovamento, le squadre di ricerca che da domenica stanno passando a setaccio le zone frequentate da Ranni, sul monte Gazzo, alle spalle di Sestri Ponente e nella zona del corso della Val Chiaravagna, sempre sulle alture della città.

E proprio qui sarebbe stato avvistato dall’elicottero dei vigili del fuoco il corpo senza vita dell’escursionista, in zona Cava di Panigaro.

L’uomo sarebbe uscito dalla sua abitazione a Sestri Ponente intorno alle 6:00 per andare a fare trekking e non avrebbe portato con sé né la macchina né la moto.

Nelle ore successive alla sua scomparsa decine di appelli da parte di parenti, colleghi e amici si sono moltiplicati sui social.

Proprio nella giornata di oggi sono state organizzate tre perlustrazioni da parte di amici e appassionati di escursionismo che hanno portato al tragico epilogo