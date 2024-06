La Spezia – La realizzazione dell’ospedale Felettino va avanti come da cronoprogramma la realizzazione dell’ospedale Felettino. A scriverlo la Regione Liguria in una nota diffusa alla stampa nella quale si legge anche che “il progetto esecutivo si trova, attualmente, nella fase di verifica da parte del Rina Check per conto della stazione appaltante: dopo l’approvazione, la Guerrato Spa procederà con l’avvio dei lavori. Rispetto ad alcune soluzioni esecutive proposte dal concessionario è stata richiesta una fase istruttoria che non pregiudica i tempi inizialmente stimati con il completamento dell’opera entro il 2026: la durata contrattualmente prevista per l’esecuzione dei lavori è infatti di 850 giorni”.

Del progetto dell’ospedale Felettino si è parlato oggi nella seduta del Consiglio Regionale

Il consigliere regionale Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta perché non si è avvalsa di Cassa Depositi e Prestiti per riequilibrare il Piano economico finanziario (Pef) della concessione e quali ripercussioni l’innalzamento del tasso d’interesse potrà avere sui costi da sostenere. Il consigliere ha ricordato che Ire ha affidato ad un consulente esterno, e non alla stesa CDP, la ridefinizione del Pef in seguito all’incremento dei tassi di interesse.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha spiegato che il protocollo di intesa con CDP riguardava sola la costruzione finanziaria dell’operazione fino all’emanazione della procedura di gara. L’assessore ha precisato che CDP non svolge attività di assistenza nella fase di esecuzione dei contratti pertanto IRE si è avvalsa di un primario operatore sul mercato per le attività di assistenza economico-finanziaria e ha precisato che, premesso che la rimodulazione del Pef è ancora oggetto di valutazioni previste per legge, l’innalzamento dei tassi non comporta costi maggiori di quelli previsti in sede di indizione della gara di concessione.

“Successivamente all’ultimazione dei lavori – ricorda l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – dovranno essere completate le fasi di collaudo e le operazioni di installazione delle attrezzature, delle apparecchiature elettromedicali, degli arredi e dei sistemi tecnologici, a seguito delle quali potrà essere avviata la fase di trasferimento dei pazienti e di avvio dell’operatività del nuovo ospedale”. In considerazione del processo sopra rappresentato, la piena operatività del Nuovo Ospedale Felettino della Spezia può essere prevista entro il 2028.

“Ire – precisa ancora l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in risposta all’interrogazione presentata oggi in Consiglio regionale dall’opposizione – non si è avvalsa di Cassa Depositi e Prestiti perché il protocollo di intesa con Cassa Depositi e Prestiti riguardava la sola fase di costruzione finanziaria dell’operazione di partenariato pubblico-privato, fino all’emanazione della procedura di gara. Cassa Depositi e Prestiti non svolge attività di assistenza nella fase di esecuzione dei contratti, pertanto Ire si è avvalsa di primario operatore sul mercato per le necessarie attività di assistenza in materia economico-finanziaria”.