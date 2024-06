Correnti relativamente fresche ed umide provenienti dai quadranti sud-occidentali continuano a soffiare in bassa quota sul nord Italia determineranno tempo variabile ed a tratti instabile in Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 11 Giugno 2024

Sino alla mattinata nuvolosità sparsa, più compatta e con qualche piovasco associato sul settore centro-orientale.

Dalle ore centrali della giornata sviluppo di rovesci o temporali sulle Alpi Liguri, nel corso del pomeriggio possibile parziale interessamento anche dei versanti padani occidentali. Sul resto della regione tempo asciutto con alternanza tra sole ed annuvolamenti.

Venti tra deboli e moderati, con locali rinforzi, da est/sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente.

Mare in mattinata fino ad agitato al largo e sul levante, poi in calo a molto mosso su queste zone. Mosso per l’intera giornata altrove.

Temperature in lieve aumento.

Sulla costa temperature minime tra +17/+22°C – Max: +21/+25°C

Nell’interno temperature minime tra +9/+17°C – Max: +18/+24°C