Genova – Scene di follia si sono verificate nel tardo pomeriggio di ieri in via Casaregis, nel quartiere genovese della Foce. Secondo quanto ricostruito, una violenta lite si sarebbe verificata intorno alle 18:30 per banali motivi di viabilità.

La situazione sarebbe rapidamente degenerata, con due donne che hanno iniziato a colpire a bastonate una coppia. Ad avere la peggio una signora, trasportata all’ospedale Galliera in codice verde. Fortunatamente, non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi.

Sul posto è giunta la polizia che ha riportato la situazione alla normalità e ha denunciato le due donne per lesioni aggravate in concorso.