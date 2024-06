Genova – La polizia penitenziaria ha scoperto due tentativi di portare droga all’interno del carcere di Marassi.

Nel primo caso un uomo è stato fermato mentre si accingeva ad effettuare un colloquio con un parente recluso in carcere.

L’uomo aveva nascosto alcune dosi di eroina in un capo di abbigliamento che voleva consegnare al parente recluso e così, dopo essere entrato nella struttura, vi è rimasto come “ospite”.

In un secondo caso un agente di polizia penitenziaria ha trovato una patata legata con del filo che era stata lanciata verso una delle finestre delle celle.

La patata conteneva dell’hashish ed è stata subito sequestrata.