Genova – E’ prevista per la giornata di domani, venerdì 14 giugno, la temporanea chiusura della funicolare Zecca-Righi

Disagi per i cittadini che avrebbero usufruito del servizio dalle ore 9:00 alle ore 15:00, con l’ultima corsa in partenza alle 8.45 e la prima dopo la sospensione prevista alle 15:20. I lavori sono previsti per la manutenzione e il taglio del verde pubblico. Sarà attivo il servizio del bus sostitutivo F2.

E’ prevista per questa sera, invece, l’ultima chiusura anticipata di questa settimana della metropolitana: le ultime corse sono previste in partenza alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 da quella di Brignole.