Varazze (Savona) – Anche la trasmissione Chi l’ha visto di Rai Tre si è occupata, nella puntata di ieri sera, della scomparsa di Margherita Giacomini, la pensionata di 85 anni che non torna a casa da 8 giorni.

La donna, che al momento della scomparsa indossava un abito verde (nella foto) e scarpe tipo mocassino, era stata accompagnata dal marito dal dentista e si era arrabbiata perchè non voleva andarci. Da qualche anno soffre di piccole crisi di perdita di memoria e i familiari temono che non riesca a tornare a casa.

Il giorno della scomparsa il marito l’aveva accompagnata dal dentista e lei si era arrabbiata perché non voleva andarci. Al rientro a casa aveva chiesto al marito di lasciarla lungo la strada perché voleva fare 4 passi a piedi ma dopo qualche tempo l’uomo, non vedendola tornare, l’aveva cercata trovandola ad una scorciatoia. Ne era seguita una piccola discussione e da quel momento della donna non si ha più alcuna traccia escluso una ripresa di una telecamera di una villetta che sembra mostrare la donna mentre percorre la strada in direzione Varazze e non verso casa.

La donna è scomparsa dal 5 giugno e da giorni la cercano per sentieri e dirupi i vigili del fuoco, la protezione civile, il soccorso alpino.

Di corporatura normale, Margherita Giacomini è alta 153 centimetri, ha gli occhi verdi e i capelli castani.

Chiunque dovesse vederla è pregato di chiamare il 112 restando in contatto visivo in modo da poter fornire indicazioni sugli eventuali spostamenti.