Ventimiglia (Imperia) – Nuovo rogo di auto in frazione Latte dove, a distanza di appena un mese da un precedente incendio, le fiamme sono tornate a bruciare un veicolo posteggiato, questa volta un fuoristrada.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte richiamati dai residenti della zona che, dopo essere stati risvegliati di soprassalto nel cuore della notte da una esplosione, hanno chiamato il 112.

Rapido l’intervento di spegnimento ma ingenti i danni con la vettura completamente distrutta dalle fiamme.

Si tratta dell’ennesimo incendio sospetto che si registra nella zona, nell’ultimo mese sono andate in fiamme vetture, bidoni della spazzatura e baracche.

Si teme l’opera di uno o più piromani e dopo le operazioni di spegnimento sono inziate le indagini per cercare di dare un volto all’autore del gesto.

Nelle prossime ore verranno analizzate le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso elementi utili alle forze dell’ordine.

(Foto di Archivio)