Savona – Un incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi, venerdì 14 giugno, lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia in direzione del confine francese.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte una moto e una macchina. Il bilancio sarebbe di una persona ferita, fortunatamente non in maniera grave, trasportato in codice giallo – di media gravità – all’ospedale San Paolo di Savona.

Più pesanti le ripercussioni sul traffico, con la coda che sta toccando la lunghezza di otto chilometri e con centinaia di veicoli rimasti bloccati nel traffico. Autostrade consiglia l’uscita a Savona-Vado per chi proviene da ponente e a Celle Ligure per chi arriva da levante.