Genova – Altra giornata di code e disagi per gli automobilisti e per i trasportatori che in queste ore si sono messi in viaggio lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano.

All’altezza del tratto compreso tra i caselli di Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione nord, i soliti cantieri stanno causando circa un chilometro di coda con le vetture che procedono a passo d’uomo.

Sono ormai diversi mesi che i cantieri presenti in questo tratto formano lunghe code, quasi a cadenza quotidiana.