Diano Marina (Imperia) – Un corso specifico per gli agenti di polizia locale per approfondire e aggiornare le competenze nella verifica delle strutture ricettive e degli appartamenti vacanze come gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT). Lo ha organizzato il Comune di Diano Marina per lunedì 17 giugno, presso il palazzo comunale.

Il Comune ha deciso un giro di vite drastico sul settore e già da tempo ha avviato una serie di controlli rigorosi degli annunci presenti sulle piattaforme online e sui social che pubblicizzano strutture e offerte.

Il Comune intende verificarne regolarità e rispetto delle normative e sanzionare le irregolarità con multe sino a 3.000 euro.