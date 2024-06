Genova – Un altro episodio di un furto in un appartamento si registra nel quartiere genovese di Sampierdarena. A dare l’allarme i figli del proprietario della casa interessata, che erano passati a controllare l’appartamento situato in via Bartolomeo del Fossato perché il padre si trova fuori città.

Al loro arrivo hanno trovato la porta aperta, apparentemente senza segni di infrazione, e l’appartamento a soqquadro. Secondo una prima stima, mancherebbero gioielli e monili il cui valore è ancora da quantificare.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, aiutate anche dall’intervento della polizia scientifica. Sono state avviate le indagini per ricostruire quanto accaduto e per risalire all’identità delle persone responsabili.