Loano (Savona) – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni della donna travolta questa mattina in via Trento e Trieste.

La donna è stata soccorsa dai volontari della Croce Rossa di Loano e del personale del 118 e trasportata in codice rosso, il più grave, in ospedale.

Qui i medici hanno riscontrato un brutto trauma facciale.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.