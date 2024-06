Genova – Momenti di terrore, ieri sera, in piazza Montano, nel cuore di Sampierdarena per una rissa scoppiata intorno alle 20 e che si è conclusa con l’accoltellamento di un uomo.

Nuovo episodio di cruda violenza e nuove proteste per la mancanza di sicurezza in un quartiere che sembra essere stato dimenticato.

Lievi le ferite riportate dalla vittima del ferimento ma terribili le scene viste, con le persone che fuggono mentre i due si aggrediscono e si colpiscono con calci e pugni sino all’apparire del coltello o forse un coccio di bottiglia che ha procurato diverse ferite ad uno dei contendenti.

L’uomo, sanguinante, ha chiesto aiuto ma poi, all’arrivo dell’ambulanza della Croce d’Oro di Sampierdarena, si è fatto medicare ma ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Sul posto anche le forze dell’ordine per cercare di ricostruire le cause e le circostanze della rissa e per indivduare l’accoltellatore.

Restano le proteste e le polemiche, sempre più roventi per una serie di episodi di violenza che richiederebbero misure straordinarie e che invece vedono i residenti con l’impressione di essere stati abbandonati.