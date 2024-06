Genova – I cani bagnino torneranno a sorvegliare le spiagge di Voltri anche quest’anno. Proseguirà anche questa estate, dopo il successo delle precedenti, la collaborazione tra il Comune di Genova e la Scuola Italiana Cani da Salvataggio. I cagnoloni che negli anni scorsi hanno già salvato diverse persone dall’annegamento torneranno sulle spiagge libere di Voltri per affascinare i bagnanti con le loro esercitazioni ma anche ben pronti ad intervenire come testimonia la lunga serie di salvataggi degli ultimi anni.

La scorsa estate, infatti, i cani bagnino hanno salvato una bambina, una ragazza che rischiava di annegare durante la sua festa di addio al nubilato e una persona che si è trovata in difficoltà mentre nuotava mentre nell’estate del 2022 i cani addestrati dal Sics salvarono addirittura tre fratellini trascinati al largo dalle onde del mare che improvvisamente aveva iniziato a crescere cogliendo di sorpresa i bagnanti. In quella occasione vennero anche premiati

I cani addestrati dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio saranno presenti sulla spiaggia di Voltri tutte le domeniche di agosto per garantire la sicurezza dei bagnanti e per farsi ammirare e fotografare dai tanti fan.