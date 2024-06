Genova – Incidente stradale in viale Bracelli, sulle alture di Marassi.

Per cause ancora da accertare un furgone ed un’auto si sono scontrate bloccando completamente il traffico all’altezza della chiesa avventista.

Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Al momento non risultano feriti gravi ma solo problemi per la circolazione.