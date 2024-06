Correnti umide di origine atlantica continuano a soffiare sula Liguria portando passaggi nuvolosi e isolati piovaschi, sempre più rari.

Addensamenti sono previsti ancora al mattino ma con basso rischio di pioggia.

Attenzione al vento a tratti anche sostenuto.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 15 Giugno 2024

Sino al primo mattino piovaschi tra Voltrese, Arenzanese, Valle Stura. Sul resto della Liguria nubi sparse con ampie schiarite ai lati della regione e basso rischio di pioggia.

Nel pomeriggio e in serata tendenza a miglioramento con qualche addensamento che indugerà ancora sul settore centro-occidentale, ma senza più fenomeni, per il resto cielo poco nuvoloso.

Venti forti tra sud e sud-est sui versanti padani (MARINO), sui crinali e negli spazi aperti, moderati in genere lungo le coste, con occasionali rinforzi sul settore centrale.

Mare da mosso a molto mosso.

Temperature in lieve aumento sia le minime che le massime

Sulla costa temperature minime tra +16/+19°C – Max: +21/+23°C

Interno: Min: +9/+16°C – Max: +17/+22°C