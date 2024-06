Sestri Levante e mondo del volontariato delle Pubbliche assistenze in lutto per la morte di Ornella Bertolaja, 65 anni, esperta soccorritrice dei Volontari del Soccorso di Sestri Levante.

La donna si è sentita male mentre era in auto ed ha accostato evitando di poter causare un incidente ed è morta prima di poter essere soccorsa.

“Oggi – scrive la Pubblica Assistenza – per la nostra associazione è un giorno molto triste.

Ci ha lasciato durante un servizio, una colonna importante della nostra sede.

Ornella non era solo un socio fondatore, era colei che non ha mai perso la speranza di portare avanti i volontari.

Era testarda, orgogliosa, aveva un brutto carattere. Ma sapeva amare tanto a modo suo. Questa persona era la mia mamma, ma e stata anche un po’ la mamma di tutte le persone che sono passate per la nostra sede, sulla strada dei volontari. Ha cucinato per tutti, organizzava feste, raccolte fondi, viveva per i volontari. Oggi se ne e andata così , in servizio fortunatamente senza recare danni ad altre persone, da brava soccorritrice quando ha capito cosa non andava si e fermata con l’auto di servizio a bordo strada.

Ringrazio tutti i soccorritori che si sono fatti in 4 per salvarla, ai medici, gli infermieri. Grazie. Se ne è andata facendo quello che più gli piaceva, e da domani ricominciamo senza di lei ma per lei”.

Amici, Colleghi e chiunque voglia dare un ultimo saluto ad Ornella Bortolaja potrà farlo lunedì 17 giugno, quando partirà, alle 9.30 dall’obitorio di Lavagna, per il tempio crematorio di Staglieno.