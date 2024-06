Ancora correnti umide e cariche di nuvole sulla Liguria alimentate da un’area depressionaria sul Mar del Nord. Da martedì, però, il consolidamento dell’anticiclone sul Mediterraneo determinerà tempo più soleggiato con temperature in aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 16 Giugno 2024

Al mattino nuvolosità sparsa ed irregolare che risulterà più compatta tra savonese e genovesato con piovaschi associati, specie in prossimità dei rilievi montuosi.

Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrà interessare le Alpi Liguri, asciutto con ampie schiarite altrove. Locale persistenza della nuvolosità di stampo marittimo, segnatamente tra savonese e genovesato, in consolidamento serale.

Venti deboli o moderati meridionali, rinforzi fino a tesi o forti sui versanti padani.

Mare generalmente mosso.

Temperature minime in calo nei fondovalle interni orientali, stazionarie altrove. Massime stabili od in lieve aumento ovunque.

Sulla costa temperature minime tra +17/+21°C – Max: +21/+25°C

Nell’interno temperature minime tra +5/+17°C – Max: +18/+26°C