Rovegno (Genova) – Stava percorrendo in moto la statale 45 dell’alta Val Trebbia quando, improvvisamente, un capriolo ha attraversato la strada per fuggire e l’impatto è stato inevitabile e violentissimo.

Brutta avventura fortunatamente senza lesioni gravi per un motociclista che in sella alla sua moto percorreva la strada nella zona di Isola di Rovegno, in nell’entroterra genovese. Improvvisamente ha visto l’animale che si lanciava in mezzo alla strada e ha cercato di frenare ma non è riuscito ad evitare l’impatto che ha scagliato centauro e animale a diversi metri di distanza.

L’animale è deceduto subito dopo l’impatto mentre l’uomo è rimasto dolorante e ferito a terra ma è riuscito a chiamare i soccorsi.

Sul posto è arrivata l’ambulanza e in un primo momento è stato allertato anche l’elicottero dei vigili del fuoco ma fortunatamente il personale medico ha accertato che le ferite non mettevano l’uomo in pericolo di morte e così il viaggio è proseguito in ambulanza sino all’ospedale San Martino dove i medici hanno attribuito il codice giallo, intermedio per gravità.

Si tratta comunque dell’ennesimo caso in cui un animale selvatico causa involontariamente un incidente, in particolare con persone in moto.

In casi come questi è la Regione ad essere chiamata a corrispondere i danni causati dall’animale in quanto la fauna è proprietà dello Stato che risponde per i danni che causano.

Una procedura complessa ma che ha già visto diversi automobilisti e motociclisti almeno parzialmente risarciti, anche per i danni personali e fisici.