Genova – Verranno celebrati questa mattina alle 10, in piazza Giusti, in forma civile, i funerali di Maria Rosa Morlé scomparsa a 79 anni a causa di una malattia.

Cerimonia in ricordo della donna che per ben 15 anni ha ricoperto importanti incarichi nel Municipio VII con battaglie anche piuttosto dure per il territorio.

Storica assessore di sinistra Morlé ha fatto parte delle Giunte alla guida del Municipio con il compianto presidente Roberto Bruzzone, cui è stata intitolata la passeggiata a mare, con Mauro Avvenente oggi assessore della giunta Bucci in Comune e con Claudio Chiarotti ultimo presidente di centro sinistra prima della clamorosa “svolta a destra” del municipio storica roccaforte del centro sinistra.

Amici, parenti e tanti Cittadini si uniranno per rendere omaggio a Maria Rosa Morlé anche in ricordo delle sue tante battaglie.

(nella foto Maria Rosa Morlé – seconda da destra – all’evento musicale a Villa Mari)