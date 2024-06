Genova – Tradito dal forte odore di hashish e marijuana per aver fumato in casa. Un 41enne agli arresti domiciliari è finito nuovamente nei guai durante un controllo da parte dei carabinieri che verificavano la sua effettiva presenza in casa.

Quando i militari sono entrati nella sua casa, infatti, hanno avvertito subito un forte odore di hashish e di marijuana ed hanno chiesto spiegazioni all’uomo, agli arresti proprio per spaccio e per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo non ha risposto e così i militari hanno deciso di effettuare un controllo nell’abitazione scoprendo su una scrivania al piano superiore, 55 gr di hashish e una sigaretta artigianale contente presumibilmente la medesima sostanza stupefacente.

L’uomo è stato così nuovamente denunciato.