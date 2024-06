Genova – E’ in arrivo la prima vera ondata di calore dell’estate. Nella giornata di domani, infatti, sono previste temperatura in aumento fino a 28 gradi nelle ore più calde della giornata, quando la temperatura percepita sarà addirittura di 32 gradi.

Proprio per questo motivo, per domani è stato emesso l’allarme per l’ondata di calore livello 1, che corrisponde al bollino giallo.

La Protezione Civile invita i cittadini, soprattutto i più fragili, a non uscire di casa nelle ore più calde, a consumare pasti leggeri, a bere molta acqua e a fare attenzione alla conservazione di cibi e farmaci.