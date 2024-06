Diano Marina (Imperia) – Ancora nessuna traccia di Stefano Pagani l’uomo scomparso la sera di martedì 18 giugno dall’hotel dove alloggiava con la sorella Egle.

Stefano Pagani si trova in vacanza con la sorella nella cittadina della riviera del ponente ligure e potrebbe essere confuso e spaesato per via di alcuni disturbi.

La denuncia di scomparsa è stata fatta alla sera, verso 22, quando l’uomo non ha fatto rientro nella stanza del suo albergo.

La sorella ha presentato denuncia carabinieri e ha anche fatto un appello in Tv, a Chi l’ha visto, ieri sera raccontando che l’uomo potrebbe essere in stato confusionale e senza farmaci, altrimenti non si sarebbe allontanato.

Indossa una polo blu scuro Fred Perry con un profilo rosso, bermuda blu carta da zucchero e sinkers bianche.

Il telefono ormai non ha più batteria e i carabinieri avrebbero intercettato la cellula telefonica alla quale si è connesso il telefono martedì sera a Finale Ligure.

Si pensa che possa cercare di tornare a Milano Baggio in qualche modo e che si sia perso pr strada.