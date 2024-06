Genova – Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza dopo quanto è accaduto questa mattina in via Napoli, nel quartiere genovese di Oregina, all’incrocio con via Gaeta.

Secondo quanto appreso e denunciato anche sui social, un vaso posizionato su un terrazzo o su una finestra sarebbe caduto da un palazzo di una delle principali vie del quartiere, finendo sul marciapiede solitamente percorso da diversi passanti.

Anche questa mattina, al momento della caduta, stavano passando due persone. Una delle due è stata colpita alla testa e alla spalla, fortunatamente solo parzialmente, senza riportare ferite gravi. E’ rabbia, però, tra i residenti, i passanti e i negozianti per un fatto che poteva avere conseguenze ben più gravi.