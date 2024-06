Moconesi (Genova) – Grave incidente, questa mattina, intorno all’ora di pranzo, lungo la strada statale 225 in località Dragonaria, nel territorio comunale di Moconesi.

Secondo quanto appreso, due auto che procedevano in direzione opposta si sarebbero scontrate frontalmente.

Nell’impatto violentissime due persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e le due persone sono state soccorse e stabilizzate e poi trasportate in codice giallo – di media gravità – all’ospedale di Lavagna.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri, i quali hanno gestito la circolazione ed effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

foto tratta da Facebook @Territorio e Sviluppo