Genova – Le partenze con i Traghetti aumentano e come di consueto va in tilt il traffico nella zona di via di Francia, via Albertazzi e via Balleydier.

A segnalarlo il servizio di messaggistica del Comune di Genova che avvisa di “prestare attenzione per forti rallentamenti per afflusso imbarco traghetti”.

Ad ogni stagione estiva la situazione si ripete e la commistione tra traffico locale e auto e camion diretti agli imbarchi, come quello dei Tir diretto in porto, crea code e rallentamenti

(Foto di Archivio)