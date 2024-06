Loano (Savona) – Ultimi preparativi per la Notte Bianca di domani, sabato 22 giugno con musica, cibo, divertimento fino a tardi e il concerto gratuito di Giusy Ferreri e negozi che resteranno aperti fino a tarda sera e dalle 17 offriranno originali punti di degustazione.

Protagonista della Notte Bianca di Loano sarà la musica, con una ventina di concerti ed esibizioni in diversi punti della città a partire dalle 21.

A esibirsi saranno: Slot Machine Band, gli Studio 54, i Piano B, i Dirty Blonde, i D.R.I.M., i Ludwig, i New Gen, i 4WD, il Premiato Cotonificio, i 4Real, i Missing Ing, i Running Shadows, il Gruppo Tribal Bellydance, Simona Briozzo e Marco Cravero, i Just Play, Paolo Bortolotti, i Music Time, The Soul of Gospel.

Alle 22 prenderà il via il grande concerto gratuito, in piazza Italia, di Giusy Ferreri.

L’accesso alla piazza sarà consentito a partire dalle 20.45 e sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima.

Durante la serata si terrà la cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2024 ai rappresentanti dei Bagni Marini di Loano.