Ancora alternanza di schiarite e annuvolamenti sulla Liguria almeno sino a domani, sabato, 22 giugno mentre domenica è atteso un peggioramento con rischio di temporali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 21 Giugno 2024

Su tutta la regione avremo nuvolosità medio-alta in transito da sud-ovest verso nord-est in un contesto ancora lattiginoso per sabbia in sospensione al mattino. Basso il rischio di pioggia.

Nel primo pomeriggio non si esclude qualche breve rovescio sul settore centro-occidentale, sempre in transito da sud-ovest verso nord-est, seguito da schiarite e diminuzione del quantitativo di sabbia in sospensione.

In serata le nubi medio-alte saranno sostituite da annuvolamenti bassi, non accompagnati da piogge.

Venti moderati da nord al primo mattino, in attenuazione e rotazione a sud-ovest nel pomeriggio con locali rinforzi sui versanti padani centrali.

Mare stirato sotto costa al mattino, con moto ondoso in aumento nel pomeriggio fino a mosso in serata.

Temperature in lieve calo le minime, stazionarie le massime

Sulla costa temperature minime tra +21/+23°C – Max: +25/+28°C

Nell’interno temperature minime tra +12/+21°C – Max: +22/+26°C