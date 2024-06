Albenga (Savona) – Fermato per un controllo sai carabinieri ha cercato di disfarsi di un pacchetto contenente droga, lanciandolo dal finestrino della vettura ma è stato scoperto ed arrestato.

Un 50enne residente nella zona di Albenga è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Albenga con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di pattuglia, i carabinieri della sezione radiomobile, hanno notato, a bordo di un’autovettura parcheggiata lungo la via dei mille, un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che alla vista dei militari ha subito iniziato ad innervosirsi.

Una volta identificato l’occupante dell’auto, un pregiudicato già noto alle forze dell’ordine, i militari hanno deciso di controllare la vettura invitando l’uomo a scendere dal veicolo.

L’uomo, una volta sceso, ha tentato di disfarsi, lanciandolo a terra, di un sacchetto in plastica di colore giallo.

I militari dell’arma, una volta bloccato l’uomo, hanno recuperato l’involucro e dopo una rapida ispezione hanno rinvenuto all’interno sette involucri in plastica contenente sostanza stupefacente, del tipo cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la cessione, per un totale di circa 5 grammi.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare e trovato in possesso di una somma contante, 720 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, un ulteriore dose, confezionata con lo stesso materiale delle altre, detenuta nel portafogli, che il fermato custodiva nella tasca dei pantaloni.

La perquisizione estesa all’abitazione del fermato ha consentito di trovare altri sei grammi, circa, di sostanza stupefacente del tipo hashish, anch’essa suddivisa in quattro dosi, e altro denaro contante per 2.630 euro

La droga trovata così come il denaro, consierato provento di attività di spaccio, sono stati sequestrati mentre l’uomo è stato arrestato.