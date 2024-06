Genova – Un appello sulla pagina Facebook di I Love Genova per aiutare Oriella, 73 anni, costretta a dormire nell’unica “casa” che le è rimasta, una vecchia Citroen di colore blu. Un appello che Alex e Talita, amministratori della pagina social hanno lanciato sulla piattaforma GoFoundMe e poi diffusa nella bella “comunità” che ogni giorno racconta la città tra un sorriso e una risata amara.

Quando hanno saputo che la donna vive nella sua auto da febbraio, dopo aver ricevuto lo sfratto esecutivo ed aver dovuto lasciare l’abitazione dove viveva, in via Arturo Ferretto, nel quartiere di San Fruttuoso, Talita e Alex hanno deciso di aiutare Ornella in qualche modo e poi hanno lanciato una sottoscrizione per aiutarla per le urgenze e per darle un minimo di sostegno.

“Purtroppo – racconta Ornella – tre anni fa, dopo la morte di mio marito, non sono più riuscita a pagare l’affitto. Era lui che si occupava di tutti i pagamenti e, in assenza di risparmi, con una pensione di reversibilità di circa 600 euro al mese non ce l’ho fatta a sostenere tutte le spese. Subentrata la morosità incolpevole, ho dovuto abbandonare l’appartamento”.

Sulla piattaforma di Gofoundme è possibile versare anche piccole somme ma ovviamente si spera di poter presto aiutare Oriella anche con una piccola casa perché a 73 anni non è facile dormire tutte le notti in auto.

Forse potrebbe essere possibile anche un intervento del Comune di Genova e di ARTE che potrebbe aiutare Oriella a trovare una sistemazione ad un prezzo ragionevole ed in linea con le magre entrate della pensione.

Una situazione che è sempre più diffusa in Italia con pensioni da fame e rischio povertà crescente per la precarità del Lavoro e per le riforme pensionistiche che hanno trasformato il periodo di “riposo” in un incubo per le generazioni a venire.