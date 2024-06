Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del 50enne che ieri sera si è ribaltato con un piccolo escavatore nella zona dei Laghetti di Nervi, nel primo entroterra genovese. L’uomo stava lavorando con il piccolo mezzo in via Molinetti di Nervi quando ha perso il controllo del veicolo che si è abbattuto su un lato imprigionandolo.

Fortunatamente le urla hanno richiamato l’attenzione di persone che si trovavano nelle vicinanze e che hanno subito chiamato il 118 e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, l’elicottero del 118 e le forze dell’ordine.

La piccola ruspa è stata sollevata abbastanza per liberare l’uomo che è stato intubato e poi trasferito con la massima urgenza, in codice rosso in ospedale. In un primo momento si è temuto che le gravi lesioni ad una gamba potessero causarne l’amputazione ma sembra che l’ipotesi sia al momento esclusa.

In corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e se siano state rispettate le misure di sicurezza nell’uso dell’escavatore.