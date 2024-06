La Spezia – E’ stato presentato al Collegio dei Geometri l’accordo sottoscritto da Notai, Geometri, Agenti Immobiliari ed Ingegneri che farà nascere una sinergia ancora più stretta ed efficace per la tutela dei Consumatori alle prese con operazioni di compra-vendita immobiliare.

Un accordo che prevede che le parti possano arrivare all’atto, davanti al Notaio, con la documentazione necessaria ed indispensabile a certificare le condizioni urbanistico–catastali degli immobili.

“Un accordo che è il primo del suo genere in Liguria – spiega Valeria Ricci, presidente provinciale di Fiaip, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali – e che ci auguriamo venga presto adottata in tutta la Liguria e in Italia”.

Un accordo importante perché permette a chi si rivolge agli Agenti Immobiliari associati a Fiaip di trovare le migliori garanzie per arrivare all’appuntamento con il notaio con tutta la documentazione “in regola” e che rispetta le normative nazionali e quindi tutela sia chi vende che chi acquista.

“Siamo lieti – spiega Antonio Piccioli, presidente regionale Fiaip Liguria – che ancora una volta Fiaip sia promotrice di un accordo quadro che alza l’asticella della qualità dei servizi offerti ai clienti e che aumenta le tutele in favore dei Consumatori. Crediamo che questo sia un cammino premiante che ben si inquadra nel percorso che già ci ha visti protagonisti con la approvazione della certificazione UNI 11932:2024 che stabilisce un modus operandi che ogni agente immobiliare dovrebbe adottare e che ogni cliente dovrebbe richiedere”.

La certificazione delle condizioni urbanistico–catastali degli immobili è ormai divenuta un elemento essenziale nel momento del passaggio di mano di un bene per evitare future discussioni tra le parti e ricorsi alla Giustizia.

Il Consiglio Notarile di La Spezia, il Collegio Geometri di La Spezia e Fiaip La Spezia hanno deciso di avviare insieme questo percorso di qualità con la firma del protocollo d’intesa per l’attestazione di regolarità catastale ed edilizia per tutte le unità immobiliari oggetto di atti di trasferimento.