Lavagna (Genova) – Grave incidente, questo pomeriggio, intorno alle 14,30, sulla strada statale Aurelia nella zona di Cavi di Lavagna, nel territorio del comune di Lavagna.

Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate ed una delle due si è ribaltata imprigionando all’interno la donna che la stava guidando.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi ed in breve sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Due le donne ferite nell’impatto, violentissimo, tra le due vetture. Tutte e due sono state soccorse e trasportate all’ospedale San Martino di Genova.

La prima, 39 anni, è stata ricoverata per un brutto trauma cranico e resterà in ospedale mentre alla seconda 61 anni, è stato riscontrato un forte trauma toracico.

Sul posto si sono formate lunghe code e rallentamenti con forti disagi per chi si spostava in auto in quella zona della riviera ligure di levante.

In corso le indagini per risalire alla dinamica dell’incidente e a eventuali responsabilità. Una terza vettura posteggiata a lato della strada è stata colpita e danneggiata.