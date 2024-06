Una giornata all’insegna di nubi sparse e basso rischio di pioggia quella di oggi, sabato 22 giugno 2024 ma tra domenica e lunedì è attesa una decisa intensificazione delle condizioni di instabilità sulla Liguria con l’arrivo di correnti fredde che causeranno, tra l’altro, un deciso calo delle temperature nella giornata di domani, domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 22 Giugno 2024

Al mattino saranno presenti nubi basse sul Golfo in estensione ad alcuni tratti della costa, senza piogge; schiarite sui versanti padani ed agli estremi della regione.

Nel pomeriggio cielo velato lungo le coste, addensamenti locali nei settori interni, ma con basso rischio di pioggia, al più qualche rovescio tra Bormida occidentale e Alpi Liguri.

In serata nuova intensificazione delle nubi basse lungo le coste sempre senza fenomeni, più aperto il tempo sui versanti padani.

Venti da deboli a moderati intorno a sud-est con qualche rinforzo sui versanti padani centro-occidentali nel pomeriggio.

Mare da mosso a localmente molto mosso.

Temperature minime in calo, massime stazionarie nelle aree interne, in calo di qualche punto lungo la costa

Sulla costa temperature minime tra +20/+22°C – Max: +24/+26°C

Nell’interno temperature minime tra +15/+19°C – Max: +20/+23°C