Chiavari – Una vettura che viaggiava sull’autostrada A12 Genova – Livorno ha perso il controllo e si è scontrata più volte contro il guard rail sui due lati della strada prima di fermarsi in mezzo alla carreggiata. Grave incidente stradale, questa mattina, poco dopo il casello di Chiavari con l’auto che ha perso aderenza probabilmente a causa delle forti precipitazioni e per l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno estratto due donne che viaggiavano sul sedile posteriore e le hanno consegnate alle cure del 118 che le ha trasportate all’ospedale per le cure necessarie. Coinvolti anche due bambini che non hanno fortunatamente riportato ferite.

L’autostrada è rimasta chiusa per il tempo dei soccorsi e delle bonifiche.

In corso accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.