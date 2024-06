Genova – Verranno celebrati martedì 25 giugno, i funerali di Fabio Ranni, l’autista dell’AMT di 51 anni scomparso per giorni sulle alture di Sestri Ponente e trovato ormai morto, il 12 giugno scorso, precipitato nella cava di Panigaro, in val Chiaravagna, in circostanze ancora non del tutto chiare.

Familiari e amici si riuniranno alle 8.15, nella chiesa di San Giovanni Battista di Sestri Ponente, per dare l’ultimo saluto a Fabio e per ringraziare ancora una volte le tante persone che si sono mobilitate per ritrovarlo durante tre giorni di intese ricerche.

Al termine della cerimonia, personale di A.Se.F. del Comune di Genova, trasferirà il feretro nel cimitero di San Giovanni Battista, dove sarà inumato.