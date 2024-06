Genova – Ancora un preoccupante episodio di violenza e criminalità nel quartiere di Pegli dove un pensionato di 80 anni è stato aggredito a scopo di rapina e gettato a terra con uno spintone per aver reagito e poi derubato dell’orologio.

L’aggressione è avvenuta ieri sera quando l’anziano passeggiava tranquillamente sul Lungomare quando è stato avvicinato da una persona che gli ha chiesto del denaro e probabilmente lo aveva già preso di mira tra gli altri perché più indifeso e facile da sopraffare.

Il malvivente lo ha poi spintonato facendolo cadere rovinosamente a terra e infine gli ha strappato l’orologio di valore che aveva al polso.

Il ladro è poi fuggito tra le persone che si trovavano sul lungomare e che hanno provato inutilmente a fermarlo mentre altri chiamavano il 112 per un’ambulanza e per chiamare le forze dell’ordine.

L’anziano è stato soccorso e trasferito in ospedale per accertamenti mentre il ladro è stato individuato e arrestato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che, grazie anche alle descrizioni dei molti testimoni, hanno iniziato le ricerche nella zona riuscendo a individuare il presunto responsabile.

L’episodio, solo l’ultimo di una lunga e sempre più fitta serie di episodio di violenza e criminalità, ha diffuso la sensazione spiacevole di insicurezza tra i residenti che chiedono con sempre maggiore insistenza che questa ondata di delinquenza, con aggressioni e rapine, accoltellamenti e danneggiamenti di auto e vetrine, possa essere contrastata con la presenza costante di forze dell’ordine che sempre più spesso sono “dirottate” sul Centro Storico e sulle zone della Movida e zone turistiche per tutelare turisti e residenti alle prese con schiamazzi, microcriminalità e spaccio.