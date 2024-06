Genova – La pioggia cade abbondante sin dalla scorsa notte e in città si registrano allagamenti ma la Fiera di San Giovanni organizzata in via Canevari è stata annullata solo in mattinata per avverse condizioni meteo e non senza polemiche da parte degli ambulanti e di chi aveva prenotato – e pagato – per allestire le bancarelle.

Giornata da dimenticare per i commercianti impegnati nella tradizionale Fiera di San Giovanni Battista organizzata dall’incolpevole Civ e gestita con qualche maggiore riserva dal Comune. Le precipitazioni che da ieri notte interessano la città (abbondantemente previste) non hanno fatto scattare il rinvio come molti pensavano fosse ragionevole fare e sino al mattino è rimasta “in bilico” con i commercianti e chi aveva organizzato eventi e intrattenimenti ad aspettare il responso definitivo che è arrivato solo intorno alle 8,30.

Niente Fiera quindi, niente stand gastronomici e musica e qualche “mal di pancia” tra chi aveva deciso di partecipare.

Al momento (ore 11,55) non ci sono informazioni circa un eventuale rinvio e recupero dell’evento.

(Foto di Archivio)