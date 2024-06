Genova – Isolati temporali e piogge interessano la città e, come di consueto, tornano gli allagamenti nelle zone “a rischio”. In particolare vengono segnalati i consueti allagamenti alla rotatoria che porta a via San Giovanni d’Acri e in via Tea Benedetti a Cornigliano.

Strutture realizzate recentemente e che continuano a manifestare “problemi” per la raccolta delle acque piovane.

La polizia locale raccomanda massima attenzione per chi si trova a passare in zona con auto e, ancor più, in moto o scooter