Genova – Giochi per bambini rimossi da Villa Imperiale e via Savelli. Il Comitato San Fruttuoso torna a chiedere spiegazioni ed un concreto intervento al Municipio Bassa Val Bisagno e all’assessore comunale Avvenente.

Nella lettera, inviata agli uffici comunali, si legge:

Buongiorno Presidente Angelo, scrivo a proposito del gioco per i bimbi che si trovava in via Savelli, precisamente sopra ai posteggi.

Il gioco in questione è stato rimosso.

Il fatto è che i bambini della zona sono stati privati di un luogo ( seppur estremamente ridotto e poco attrattivo) in cui potevano giocare.

Per di più anche in villa Imperiale sono stati rimossi i giochi nella parte alta e al momento non si sa quando verranno ripristinati (!!)

La percezione dei fatti che ne deriva è purtroppo una scarsa sensibilità circa le esigenze dei più piccoli, sempre meno considerati nelle città, a favore di progetti più proficui.

Chi ha bambini non sempre può permettersi di fare chilometri per portarli a giocare, spesso la soluzione è lo spazio che offre il quartiere ,dove si incontrano le famiglie che vi appartengono .

Chiediamo pertanto di poter riavere al più presto i giochi in questione, la bellezza non deve essere solo un fatto estetico (obiettivo purtroppo spesso disatteso), ma anche spirituale , inteso in senso lato”.

Il consigliere comunale Filippo Bruzzone ha presentato una interrogazione sui giochi di villa Imperiale ricevendo questa risposta dall’assessore competente:

“in riferimento quanto segnalato, gli uffici competenti comunicano quanto segue: “

I giochi in questione sono stati chiusi al pubblico a seguito di varie segnalazioni, per motivi di sicurezza.

Gli interventi di ripristino prevedono il rifacimento di una parte della pavimentazione antitrauma, che verrà completata entro il 15 giugno, con possibile anticipazione.

Per la riparazione dello scivolo si attende l’arrivo delle parti di ricambio, peraltro già ordinate.”