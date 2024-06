Genova – Diversi temporali si sono abbattuti sulla città in mattinata e in diverse zone si sono registrati allagamenti.

In particolare, sulla strada Sopraelevata Aldo Moro, all’allacciamento con l’ingresso autostradale di Genova Ovest, un vero e proprio fiume d’acqua ha allagato un ampio tratto della strada rendendo difficile il passaggio delle auto e mettendo in pericolo moto e scooter.

Allagamenti anche a Cornigliano dove la rotonda per via San Giovanni d’Acri è stata chiusa a causa della presenza di acqua alta.