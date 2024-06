Savona – Si è sentita male a seguito di una caduta e di un probabile forte trauma cranico ma era a bordo della nave da Crociera appena partita dal porto di Savona e diretta a Marsiglia. Una turista italiana è stata così soccorsa prima dal personale medico di bordo della Costa Toscana e poi da quello della Guardia Costiera che l’ha trasferita a terra per il successivo ricovero in ospedale.

La nave era in navigazione a circa 5 miglia nautiche dalla costa, partita dal porto di Savona con destinazione Marsiglia quando la donna ha iniziato a sentirsi male.

Il medico di bordo, dopo averla visitata ha chiesto il trasbordo dalla nave per la successiva ospedalizzazione nel nosocomio più vicino, nel caso di specie quello di Savona.

La richiesta di soccorso è stata ricevuta dalla sala operativa della Guardia Costiera di Savona che ha disposto l’invio sul posto della motovedetta CP 863, sulla quale, nel frattempo, è stato imbarcato anche il personale della Croce Bianca, precedentemente allertato dalla stessa Autorità marittima.

Ultimato il trasbordo, la motovedetta ha raggiunto la banchina alle 19:40. La paziente, accompagnata da un familiare, è stata immediatamente visitata dal personale medico-sanitario del 118, giunto sul posto per effettuare una diagnosi preliminare.

Stabilizzate le condizioni e terminati gli accertamenti, la signora, comunque rimasta sempre cosciente nel corso delle operazioni, è stata trasportata presso il locale Pronto Soccorso per le cure del caso.

L’attività svolta conferma come in caso di necessità di assistenza o soccorso in mare è possibile in ogni momento contattare la Guardia Costiera via radio, sul canale 16, oppure telefonicamente al numero gratuito 1530 o tramite il NUE 112.

Il corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, grazie alle sue unità navali ed ai suoi mezzi aerei, garantisce H24 e 365 giorni l’anno la salvaguardia della vita umana in mare.