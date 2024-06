Varazze (Savona) – Cresce di ora in ora la preoccupazione dei familiari di Margherita “Marita” Giacomini, la donna di 85 anni, con problemi di memoria, scomparsa da casa dal 5 giugno scorso e che ancora non è stata ritrovata.

Le ricerche proseguono senza sosta da settimane ma della donna non si è trovata traccia.

Negli ultimi giorni si era anche diffuso il dubbio di un possibile rapimento visto che il marito fa parte della nota famiglia Dufour che possedeva il celebre marchio dolciario, ma l’uomo esclude categoricamente che questa possa essere una “spiegazione” alla scomparsa e comunque non avrebbe mai ricevuto alcuna richiesta di riscatto o contatto con possibili rapitori.

Purtroppo la “spiegazione” più probabile è che la donna si sia persa e, soffrendo di amnesie, non riesca a trovare la strada di casa.

La speranza è che sia stata soccorsa e sia ricoverata da qualche parte senza che si colleghi i suo ritrovamento con le ricerche in atto. Una speranza che, purtroppo, si affievolisce con i passare del tempo.

La trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto” si è occupata più volte del caso e gli inviati hanno ripercorso con il marito della scomparsa la strada lungo la quale è avvenuta la misteriosa sparizione.

Margherita Giacomini stava rientrando da una visita dentistica dove era stata accompagnata dal marito nonostante la sua ritrosia e per questo avrebbe chiesto di essere lasciata a breve distanza da casa per poter fare due passi a piedi per calmarsi. Una decisione assecondata dal marito che non vuole farle pesare la sua malattia e ne incentiva – per quanto possibile, l’autonomia.

La donna veniva seguita a distanza, da casa, dal marito che, dovendo partire per Milano ha deciso di andarle incontro una prima volta in vespa, ricordandole l’appuntamento.

Margherita ha imboccato una scalinata nella direzione opposta a casa e per questo il marito l’ha raggiunta, sempre in vespa, chiedendole di tornare a casa.

La donna avrebbe a quel punto ripreso la strada del ritorno ma poco dopo è misteriosamente scomparsa.

Il marito si è accorto del mancato rientro ed è ripartito per cercarla ma senza più trovarla lungo la strada.

Da allora, era il 5 giugno, sono state organizzate ricerche lungo la strada che da Varazze sale verso la casa di campagna della coppia ed ogni controllo è risultato vano.

Margerita Marita Giacomini sembra scomparsa nel nulla.

Il marito e la famiglia di Margherita sono comprensibilmente disperati e sperano ancora che la donna possa essere ritrovata ed invitano chiunque abbia informazioni o telecamere che puntano verso la strada nella zona di Varazze, di esaminare le riprese alla ricerca di una donna vestita di verde.